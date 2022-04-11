Arda Turan'ın derbideki hali damga vurdu Torrent tezüharatları yanlış anladı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, 6 yıl sonra Galatasaray'ı Kadıköy'de yendi. 2-0 biten karşılaşmaya Arda Turan'ın son hali damga vurdu.Abone ol
Derbide 84. dakikada oyuna giren Arda Turan'ın fiziksel görüntüsü çok konuşuldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in maçın sonlarına doğru oyuna aldığı futbolcunun vücut dili dikkat çekti. Surat ifadesinden mutsuzluğu belli olan Arda'nın aldığı kilolar da görüntüye yansıdı.
Sosyal medyada taraftarlar ''Bu ne hal Arda Turan?" yorumlarında bulundu. (Görüntü: Beinsport)
Sosyal medyada Arda Turan'la ilgili dikkat çekici paylaşımlar yapıldı. İşte onlardan bazıları...