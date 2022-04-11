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İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken sözler: Fenerbahçe olmazsa Galatasaray...

İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken sözler: Fenerbahçe olmazsa Galatasaray...

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, derbi mücadelesinin önemli olduğunu ifade ederken, Fenerbahçe olmazsa Galatasaray, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe’nin olmayacağını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ı 2-0 yenen Fenerbahçe’de müsabakanın ardından İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kahveci, "Her şeyi yaptık, hak eden taraf bizdik ve sonucunda galip geldik. Çok mutluyuz. Fenerbahçe’de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçına ayrı bir motivasyonu olur. Galatasaray’da oynayanınca Fenerbahçe’ye olur. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz. Biz keyif almaya çalışıyoruz. İkinci olduk şu an. Ligin kalan maçlarında hepsinden galibiyet bekliyoruz önümüzdeki maçlara bakacağız. İsmail hoca Fenerbahçe’nin içinden gelmiş biri ve etkisi oluyor. İkili ilişkileri iyi. Kulüpte maç videoları izleyip bize taktik antrenman yaptırıyor onun da payı var" şeklinde konuştu.

"Önemli olan taraftarın yüzünü güldürmek"
Taraftarın kendisini alkışlamasına ve destek vermesine değinen İrfan Can, "Taraftarımızın benden beklentileri çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bugün alkışladılar yarın ıslıklarlar önemli değil. Ben onların yüzünü güldürmek istiyorum" diye konuştu.

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