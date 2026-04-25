Trump'tan Pakistan kararı! Resmen iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes müzakereleri kapsamında Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yapacağı ziyareti tek taraflı olarak iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ateşkes müzakerelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRUMP, WİTKOFF VE KUSHNER'İN PAKİSTAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Görüşmeleri tek taraflı olarak iptal ettiğini belirten Trump, müzakere ekibinde yer alan Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Pakistan'a gitmeyeceğini bildirdi.

"TÜM KOZLAR BİZİM ELİMİZDE"

Sürece dair değerlendirmelerde bulunan ve ekibine verdiği talimatları aktaran ABD Başkanı Trump, "Steve Witkoff ve Jared Kushner Pakistan'a gitmiyor. Tek taraflı iptal ettim." dedi.

İran tarafıyla görüşmek için uzun bir yolculuk yapılmasına gerek olmadığının altını çizen Trump, konuya şu sözleriyle işaret etti:

"Ekibime, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik uçuş yapmayacaksınız. Tüm kozlar bizim elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler ancak artık hiçbir şey hakkında konuşup vakit öldürmek için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim."

