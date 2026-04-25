Kocaeli merkezli rüşvet operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu 20 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden orman işletme şefleri A.F. ve A.B. ile H.B.D. (başka bir suçtan tutuklu), muhtarlar M.Y. ve E.Ç, orman muhafaza memurları M.Y. ve M.A.D, kesimciler T.H, Ş.Ş, Ö.Y, R.C, B.A.H. ve C.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüphelilerden tutuklu H.B.D'nin 53, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.B'nin 50, hakkında gözaltı kararı çıkarılan firari F.B'nin ise 236 banka hesabı bulunduğu belirlendi. Bu kişilere ait banka hesaplarının yanı sıra kiralık banka kasası, 12 hisse senedi hesabı, 4 kripto hesabı, 4 otomobil, 4 hobi bahçesi, 6 konut, 42 tarla, birer minibüs ve traktöre el konuldu.

Firari B.B'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "görevi kötüye kullanma" ile "3628 sayılı Kanun'a muhalefet" kapsamında haksız mal edinme suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

