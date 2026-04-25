Dünya devi Orkun Kökçü için harekete geçti

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Birçok dev ekibin transfer listesinde olduğu bilinen Orkun Kökçü, Premier Lig'e giderek Türk futbol tarihine geçebilir. İşte detaylar...

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Orkun Kökçü, gönül verdiği takımdan yaz transfer döneminde ayrılabilir. Performansıyla çok sayıda kulübü peşine takan Orkun Kökçü için siyah-beyazlıların istediği bonservisi ödemeyi kabul eden kulüp Manchester United oldu.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN MANCHESTER UNITED 60 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

TEAMtalk'ta yer alan habere göre: Manchester United, yaz döneminde köklü bir revizyona hazırlanıyor. Haberde Casemiro'nun sezon sonunda ayrılacağı Ugarte'nin de geleceğinin belirsiz olduğu aktarıldı. Kırmızılıların listesinde Anderson, Baleba, Wharton ve Orkun Kökçü'nün ilk sıralarda olduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca United'ın, Orkun Kökçü için 60 milyon euroyu ödemeyi göze aldığı da kaydedildi. Orkun'u Benfica'dan 30 milyon euro karşılığında alan Beşiktaş'ın ise oyuncunun satışından 60 milyon euro talep ettiği hatırlatıldı.

ORKUN KÖKÇÜ TARİHE GEÇEBİLİR

Transfer bu rakam üzerinden gerçekleşirse, Orkun Kökçü, Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

Ayrıca Orkun, bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekorunu da kıracak. Bu rekor şu anda Brighton'a net 30 milyon euro karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na ait.

18 GOLE ETKİ ETTİ

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 36 resmi maçta sahaya çıkarken, 2889 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 9 gol ve 9 asist üretmeyi başardı.