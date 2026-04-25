Rize'de denizde erkek cesedi bulundu

Rize'nin Pazar ilçesinde denizde ceset bulundu. Erkek cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İlçenin Kirazlık Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kayalık alana yakın bölgede sudan çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Erkek cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
