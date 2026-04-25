Ankara'da feci ölüm! Afiş asarken üst geçitten düşen kişiyi otomobil ezdi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, üst geçide reklam afişi asarken dengesini kaybederek bulvara düşen ve yoldan geçen otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, işçi Vedat G. (43), Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktı.

Afiş astığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düşen Vedat G'nin üzerinden, Eryaman istikametine giden M.K. idaresindeki 06 EIS 743 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Vedat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.