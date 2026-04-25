BIST 14.409
DOLAR 45,01
EURO 52,81
ALTIN 6.815,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da feci ölüm! Afiş asarken üst geçitten düşen kişiyi otomobil ezdi

Ankara'da feci ölüm! Afiş asarken üst geçitten düşen kişiyi otomobil ezdi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, üst geçide reklam afişi asarken dengesini kaybederek bulvara düşen ve yoldan geçen otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, işçi Vedat G. (43), Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktı.

Afiş astığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düşen Vedat G'nin üzerinden, Eryaman istikametine giden M.K. idaresindeki 06 EIS 743 plakalı otomobil geçti.

Ankara'da feci ölüm! Afiş asarken üst geçitten düşen kişiyi otomobil ezdi - Resim: 0

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Vedat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da feci ölüm! Afiş asarken üst geçitten düşen kişiyi otomobil ezdi - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
