Kocaeli'de izinsiz salep orkidesi toplayan kişiye kallavi ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerine ait yumruları doğadan izinsiz topladığı belirlenen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde bir kişi doğadan izinsiz bitki toplarken yakalandı.

Yapılan kontrolde salep orkidesine ait yaklaşık 15 kilogram yumrunun toplandığı tespit edildi.

El konulan yumrular, ekipler tarafından toplandığı bölgeye ekildi.

Nesli tehlike altında bulunan bitkiyi izinsiz toplayan kişiye, ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası kesildi.

