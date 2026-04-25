İran'dan ABD'ye ciddiyet tepkisi!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şerif, Arakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, bölgesel konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Arakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, "ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın" sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

Arakçi, Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmelerini tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldı.

ARAKÇİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Arakçi, Pakistan'daki görüşmelere dair açıklama yaptı. Arakçi, Pakistan'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Savaşı sona erdirmek için çerçeve konusunda İran'ın tutumunu paylaştık. ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını görmüş değiliz. " dedi.