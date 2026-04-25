İran'dan ABD'ye ciddiyet tepkisi!

İran'dan ABD'ye ciddiyet tepkisi!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Pakistan'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Savaşı sona erdirmek için çerçeve konusunda İran'ın tutumunu paylaştık. ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını görmüş değiliz.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şerif, Arakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, bölgesel konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Arakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, "ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın" sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

Arakçi, Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmelerini tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldı.

ARAKÇİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Arakçi, Pakistan'daki görüşmelere dair açıklama yaptı. Arakçi, Pakistan'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Savaşı sona erdirmek için çerçeve konusunda İran'ın tutumunu paylaştık. ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını görmüş değiliz. " dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan İran kararı! Resmen iptal edildi
Trump'tan İran kararı! Resmen iptal edildi
Dünya devi Orkun Kökçü için harekete geçti
Dünya devi Orkun Kökçü için harekete geçti
Okan Buruk, derbi için Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi
Okan Buruk, derbi için Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi
Kocaeli'de izinsiz salep orkidesi toplayan kişiye kallavi ceza
Kocaeli'de izinsiz salep orkidesi toplayan kişiye kallavi ceza
ikas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi ikinci yarıda gole boğdu
ikas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi ikinci yarıda gole boğdu
Trabzon'da heyelan! Evde hasar oluştu, 1 ev tahliye edildi
Trabzon'da heyelan! Evde hasar oluştu, 1 ev tahliye edildi
Ankara'da feci ölüm! Afiş asarken üst geçitten düşen kişiyi otomobil ezdi
Ankara'da feci ölüm! Afiş asarken üst geçitten düşen kişiyi otomobil ezdi
İçişleri Bakanı Çiftçi yeni güvenlik paradigması duyurdu! Suç filizlenmeden kaynağında kurutulacak
İçişleri Bakanı Çiftçi yeni güvenlik paradigması duyurdu! Suç filizlenmeden kaynağında kurutulacak
İmmünoterapiler de kanser tedavisinde kolaylık sağlıyor
İmmünoterapiler de kanser tedavisinde kolaylık sağlıyor
Kocaeli merkezli rüşvet operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli rüşvet operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nı protesto eden CHP'lilere Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nı protesto eden CHP'lilere Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Başbakanı ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Başbakanı ile görüştü