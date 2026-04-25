Trump: İran taleplerimizi karşılayacak bir teklif sunmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD'nin taleplerini karşılayacak yeni bir teklif hazırladığını belirterek “Bir teklif yapıyorlar, ne olacağını henüz bilmiyorum ama göreceğiz” ifadelerini kullanırken, tarafların İslamabad’da yeniden müzakere masasına oturması bekleniyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ardından bölgeye yayılan çatışmalar, 8 Nisan’da ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesle durdurulmuştu. Taraflar, 11 Nisan’da Pakistan aracılığıyla İslamabad’da müzakere masasına oturmuş ancak görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Trump: İran yeni teklif hazırlığında

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken ABD Başkanı Trump, Pakistan’ın talebi üzerine İran’ın yeni bir öneri sunmasına kadar ateşkesin uzatıldığını duyurmuştu. İngiliz bir haber ajansına telefonla değerlendirmelerde bulunan Trump, İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde İran’ın yeni bir teklif hazırlığında olduğunu belirterek, "Bir teklif yapıyorlar, ne olacağını henüz bilmiyorum ama göreceğiz" dedi.

"Yetkili kişilerle görüşüyoruz"

Müzakerelerde İran tarafında kimlerle görüşüldüğüne ilişkin soruya da yanıt veren Trump, isim vermekten kaçınarak, “Bunu açıklamak istemiyorum ancak şu an söz sahibi olan, yetkiyi elinde tutan kişilerle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

İran'da hayat normalleşiyor

İran, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle kapatılan dış hat uçuşlarını yeniden başlatırken ilk uçuş İstanbul'a gerçekleştirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı dış hat uçuşlarına yeniden açıldı. İlk uçuş Meraj Hava Yolları ile İstanbul'a gerçekleştirilirken Medine ve Maskat'a da uçuşlar yapıldı. İlerleyen günlerdeki uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü'nden gerekli izinlerin alınmasıyla güncelleneceği belirtildi. İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle kapatılmıştı. ABD-İsrail, 40 gün devam eden savaş sırasında İran'daki havalimanlarını da hedef almıştı.

Bu sabah bir kişi idam edildi

İran’da, "son protestolarda şiddet eylemlerine katılan ve Mossad ile bağlantısı tespit edilen" İrfan Kiyani’nin idam cezasının bu sabah İsfahan’da infaz edildiği bildirildi. İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, son gösterilerde şiddet eylemlerine katılmakla suçlanan Kiyani idam edildi.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olayların ardından ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada ise gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.