Trump, yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istedi.

İsrail basını, Trump'ın Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderdiği mektubu yayımladı.

Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürdü.

Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı.

Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulandı.

Trump, geçen ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Herzog'a dönerek Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog ise Trump'ın Meclisteki konuşmasında bu talebe sessiz kalmayı tercih etmişti.

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları uzun yıllardır sürüyor.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

