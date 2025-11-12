BIST 10.675
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.605,50
HABER /  GÜNCEL

Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası

Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası

Sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önleyen kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. İşte kış lastiği taktırmanın bedeli ve son uygulama tarihi...

Abone ol

Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler olarak tanımlanıyor. Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım'da başlayacak. Kış lastikleri sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önlüyor.

5 AYA ÇIKARILDI

Türkiye'de şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenirken, yine valiliklerin bu süreyi öncesinde ve sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor. Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

LASTİK FİYATLARI 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da özel araç sahipleri de kış lastiği kullanabiliyor. Bu araçlar için de güvenlik açısından hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde söz konusu lastiklerin kullanılması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA İŞLEMLERİ NE KADAR?

Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için 1000 liraya, 17 inç ve üzeri jantlar için 1200-1500 liraya gerçekleştiriliyor. Yeni kış lastiği fiyatları da ebatlara göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin lira seviyelerinden başlarken, marka ve kalitesine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Lastik oteli bedeli de 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde talep ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun
Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun
Çin'in yeni uçak gemisi hizmete girdi Pasifik'te dengeler değişiyor
Çin'in yeni uçak gemisi hizmete girdi Pasifik'te dengeler değişiyor
Mehmet Şimşek: Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Mehmet Şimşek: Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde Washington Post'a konuştu: "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz''
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde Washington Post'a konuştu: "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz''
Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'
Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'
İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!
İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı
Murat Ongun'a ihalelere katılmak isteyenlere kurduğu şirketin faturalarını ödetti suçlaması
Murat Ongun'a ihalelere katılmak isteyenlere kurduğu şirketin faturalarını ödetti suçlaması
Vodafone Türkiye'den 2025-2026 mali yılı ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri
Vodafone Türkiye'den 2025-2026 mali yılı ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var
Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var
Sağlık Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme! Obezite tedavisinde yeni dönem...
Sağlık Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme! Obezite tedavisinde yeni dönem...