HABER /  GÜNCEL

Düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu! Gürcü bakandan açıklama

Düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu! Gürcü bakandan açıklama

Gürcistan İçişleri Bakanı, düşen askeri uçağımıza ilişkin açıklama yaptı. Bakan, "18 şehidimizin naaşı bulundu. 2 şehidimizin naaşı aranıyor. 4 askerin naaşı uçağın pilot kabininde bulundu" denildi. Öte yandan, C-130 kargo uçağının kara kutusu bulundu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze yaptığı açıklamada "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DETAYLI BİLGİLERİ TÜRKİYE TARAFIYLA BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIZ"

Geladze, "Uluslararası bir arama ekibi oluşturduk. Ayrıca Türk mevkidaşlarımız da bu çalışmalara dahil edildi. Gece boyunca olay yerinde bulundular. Uçağın askeri bir uçak olması nedeniyle detaylı bilgileri Türkiye tarafıyla birlikte açıklayacağız" dedi.

Enkazın bulunduğu alanda çalışmalar sürerken, uçağın düşme nedenini ortaya çıkaracak gelişme yaşandı.

KARA KUTU BULUNDU

Gürcistan medyası, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu açıkladı.

Gürcü yetkililer kara kutunun çıkarılmasıyla teknik analiz sürecinin hızlanacağını belirtti.

Yetkililer, tüm verilerin toplanmasının ardından nihai raporun Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan tarafından ortak açıklanacağını ifade etti.

