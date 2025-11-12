BIST 10.660
Ligler devam edecek mi? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yanıtladı

Türkiye'de bahis soruşturmasıyla birlikte liglerin devam edip etmeyeceği sorusu gündeme gelirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklama yaptı.

Türkiye'de bahis soruşturmasıyla ilgili her geçen yeni detaylar, yeni isimler ortaya çıkarken, liglerin durumu merak edilmeye başlandı.

TFF 1024 futbolcunun bahis oynadığını ve bu isimlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi. 2. Lig ve 3. Lig'e iki hafta ara verdi.

Önümüzdeki günlerde bahis oynayan futbolcularının sayısının artabileceği iddia edilirken, federasyon cephesinden liglerin durumuyla ilgili açıklama geldi. Bahis oynayan futbolcuların en az 3 ay ceza alması beklenirken, liglerin geleceği için TFF'nin çözüm aradığı duyuruldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamada "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan bahis yapan başkanlar, yöneticiler tespit edilirse ve 'müsabaka sonucunu etkilediği' yönünde karar çıkarsa, Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesine göre ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilebilir.

Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Yargılama sonucunda yöneticiler veya başkanlar ceza alırsa, Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi kapsamında ilgili kulüpler küme düşme ile karşı karşıya kalacak.

Madde 56 ne diyor?

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

