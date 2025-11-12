BIST 10.675
HABER /  GÜNCEL

Askeri nakliye uçağının düşmesinde 3 ihtimal öne çıktı emekli pilot Albay İlker Tuncay açıkladı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesiyle ilgili konuşan Emekli Pilot Albay İlker Tuncay, kazaya ilişkin üç teknik ihtimal üzerinde durdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve içinde 20 personelin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü duyurdu. Bakanlık, kazada 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

“Bu uçaklar son derece dayanıklıdır”

Emekli Pilot Albay, Antalya Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili İlker Tuncay, kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuncay, “Öncelikle binbir güçlükle yetiştirilen şehit askeri personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Normalde bu uçaklar çok sağlam uçaklardır ve Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır bu modelleri güvenle kullanmaktadır” dedi.

Üç ihtimal üzerinde duruluyor

İlker Tuncay, düşme nedenine ilişkin üç olasılığı şöyle sıraladı:

“Birinci ihtimal, uçağın taşıdığı ağırlık nedeniyle bir yapısal kopma meydana gelmiş olabilir. İkinci ihtimal, çok nadir görülmekle birlikte uçuş sırasında meydana gelen ani bir depresyon ya da türbülansın uçağı rezonansa sokarak bir bölümün ayrılmasına neden olmasıdır. Üçüncü ihtimal ise sınır bölgelerinde bulunan otomatik hava savunma sistemlerinin tanımlanamayan uçaklara karşı yanlışlıkla ateşleme yapması olabilir.”

“Kara kutular bulunmadan net konuşmak doğru değil”

Tuncay, kesin nedenin belirlenmesi için teknik incelemelerin beklenmesi gerektiğini vurguladı:
“Milli Savunma Bakanlığımızdan gelecek resmi açıklamaları beklemeliyiz. Uçakların iki kara kutusu vardır. Bu kara kutular bulunmadan net bir ifade kullanmak doğru değildir. Bu nedenle, inceleme sonuçlarını ve yetkili makamların değerlendirmelerini beklememiz gerekiyor.”

