BIST 10.660
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.604,42
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı'ya görev

Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı'ya görev

Fenerbahçe Kulübü, 2002-2007 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde geliştirme direktörü olduğunu duyurdu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki futbol adamının yeni görevine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, futbol akademimiz bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştır.

Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, futbol akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Askeri nakliye uçağının düşmesinde 3 ihtimal öne çıktı emekli pilot Albay İlker Tuncay açıkladı
Askeri nakliye uçağının düşmesinde 3 ihtimal öne çıktı emekli pilot Albay İlker Tuncay açıkladı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu! Gürcü bakandan açıklama
Düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu! Gürcü bakandan açıklama
Şehit Nuri Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı! Karabük'teki babası anlattı
Şehit Nuri Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı! Karabük'teki babası anlattı
Adalet Bakanı Tunç, OECD toplantısında konuştu: "Adalete erişimi güçlendirmek, hukuk devletimizin öncelikli hedeflerinden biri''
Adalet Bakanı Tunç, OECD toplantısında konuştu: "Adalete erişimi güçlendirmek, hukuk devletimizin öncelikli hedeflerinden biri''
Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 204 yıla kadar hapis istemi
Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 204 yıla kadar hapis istemi
Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası
Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası
Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun
Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun
Çin'in yeni uçak gemisi hizmete girdi Pasifik'te dengeler değişiyor
Çin'in yeni uçak gemisi hizmete girdi Pasifik'te dengeler değişiyor
Mehmet Şimşek: Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Mehmet Şimşek: Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde Washington Post'a konuştu: "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz''
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde Washington Post'a konuştu: "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz''
Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'
Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'