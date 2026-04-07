Trump "İran medeniyeti yok olacak" demişti: Tel Aviv'de sirenler çalıyor!

ABD Başkanı Trump'ın, "Bu gece İran medeniyeti yok olacak" tehdidi sonrası Orta Doğu'da tansiyon en üst seviyede. İran tehditlere rağmen İsrail'e büyük bir saldırı hazırlığında. Tel Aviv'de sirenler çalıyor...

ABD Başkanı Trump'ın, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidi sonrası Orta Doğu'da tansiyon en üst seviyede. İran tehditlere rağmen İsrail'e büyük bir saldırı hazırlığında.

Tel Aviv'de sirenler çalıyor...

ABD'DEN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance’in açıklamalarının ardından gündeme gelen “İran'da nükleer silah kullanılacağı" yönündeki iddiaları reddetti.

İSRAİLLİ IRKÇI BAKANDAN ALÇAK ÖNERİ!

Öte yandan İsrail'in Kanal 14 televizyonu sunucusu gazeteci Shimon Riklin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün katıldığı programda, İran'a karşı nükleer silah kullanılması önerisinde bulunarak, "Neden biz (İran'da) nötron bombası kullanmıyoruz. Binalara zarar vermeyen, sınırlı bir şekilde tüm insanları öldüren bir tür atom bombası" demişti.