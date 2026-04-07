Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada çok sayıda isim gözaltına alındı. Şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edilirken, diğer 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Abone ol

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı belirtildi.

3 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın, İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest brakıldı.