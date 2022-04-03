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MEDYA

TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 5 Nisan 2022 Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır.

Ancak Han'ın dünyası İnci'yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

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