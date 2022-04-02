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Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyesinde olduğu görüldü. Araç yoğunluğunun az olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ve hafta sonunun ilk günü olan bu Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun az olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Araç seyrinin rahatça sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

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