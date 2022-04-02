Muharrem İnce market alışverişi yaptı 1447 lira tuttu: Market arabası deyip geçmeyin!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Ramazan alışverişini paylaştı. Fiyatları beğenmeyen İnce, paylaşımına "Market arabası deyip geçmeyin, çok yakıyor çok!" notunu düştü.

Ramazan alışverişine çıkan Muharrem İnce, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı. İnce'nin alışverişi 1.447 lira tutarken bazı ürünlere ödediği miktar kameralara yansıdı. Biberin kilosuna 45.99, sucuğa 88.70 dana kuşbaşına 108 lira ödeyen İnce domatesin kilosunu 27.50 lira olarak görünce "Bunu kuyumcu tartsa daha iyi olur" şeklinde konuştu. Alışverişinin fişini saklayan İnce, gelecek ay tekrar aynı markete gelerek enflasyon kıyaslaması yapacağını belirtti.

Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin domates, biber, et, bal ve bulgur gibi ürünler aldığı görüldü. Fiyatları sorarak alan ve market çalışanları ile sohbet eden İnce kasaya geldiğinde tutan miktar karşısında işte kısa bir şaşkınlık yaşadı. İnce'nin alışverişi toplam 1447 lira tuttu.

Arefe günü tekrar geleceğim

Videonun sonunda kasiyerle konuşan ve 1447 lira tutan alışverişine tepki gösteren İnce, arefe günü markete tekrar geleceğini belirterek fişi saklayacağını söyledi. 1 ay sonra tekrar geldiğinde enflasyon kıyaslaması yapacağını belirten İnce, daha sonra marketten ayrıldı.

Ramazan alışverişinin detayları

Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin peynire 69.90, sucuğa 88.70 lira ödeme yaptığı görüldü. Domatesin kilosuna 27.50 lira veren İnce "Bunu kuyumcu tartsa daha iyi olur" ifadelerine yer verdi. İnce, alışverişinin devamında kıvırcığının tanesine 11.99, biberin kilosuna 45.99, Kudüs hurmasının yarım kilosuna 39, 450 gram bala 130, kağıt havlu mendile 118, dana kuşbaşının kilosuna ise 108 lira ödeme yaptığı kayıtlara geçti