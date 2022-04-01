Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler! 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yüzde 100 kazanır'

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini belirtip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yüzde 100 kazanacağını, onlardan birinin aday gösterilmesini istedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haber Global'de Siyaset Özel programına konuk oldu. Özcan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak çıkışlar yaptı. Tanju Özcan, "Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Ben Sayın genel başkanın (Kemal Kılıçdaroğlu) aday olmasını istemem ama illaki aday olacağım diyorsa ona da oy veririm" dedi. Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 100 şansı olanlar varken niye yüzde 51 şansı aday olsun...

- Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Yüzde 100 kazanma şansı olan, elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız?

Kılıçdaroğlu o sözünü yiyip aday olmaz

- Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum. Defalarca demedi mi genel başkanlar aday olmamalı diye... Bugün ayrı yarın ayrı konuşan biri değil ki.

Hem tarafsız cumhurbaşkanı isteyip, hem de...

- 6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Hem tarafsız bir cumhurbaşkanından bahsedeceksiniz, hem de parti genel başkanlarının aday olmasından.

Aday olmasını istemem, ama illaki olursa ona oy veririm

- Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama illaki aday olacağım diyorsa ona da oy veririm. Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yok demiyorum ama kazanma şansları daha yüksek arkadaşlarımız varken...

Yönetmekle yönetmek arasında fark var

- Kılıçdaroğlu seviliyor, yönetebileceğine de inanıyorum ama yönetmekle seçilmek arasında fark var. O yüzden seçilme ihtimali en yüksek olanın milletin beğenisine sunulmasını istiyorum."