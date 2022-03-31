Ümit Özdağ'ın Esenyurt'ta Suriyeli gençle diyaloğu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak yabancı uyrukluların yoğunlukta olduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Türk vatandaşlardan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olarak şikayet olduğunu belirten Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esenyurt sakini, 'Bıktık artık Suriyelilerden, kurtarın bizi' diyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın ziyareti sırasında Suriyeli bir genç ile sohbeti de dikkat çekti. Suriyeli gence "Sizin topraklarınıza dönmenizi sağlayacağız" diyen Özdağ'a Suriyeli genç "İnşallah" diye yanıt verdi. Özdağ gence "Suriye'ye gittikten sonra turist olarak geri gelirsin" dedi. Genç buna da "İnşallah" yanıtını verdi.