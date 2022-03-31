'Payitaht Abdülhamid'teki sahneye kırgınım' diyen Faruk Çelik sessizliğini bozdu! O şirket sahibi bakanın kellesini almıştı

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, TRT'de yayımlanan Payitaht dizisinin bir sahnesinden dolayı kırgın olduğunu ifade etti.

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Söyleşinin ilgi çekici bölümlerinden biri ise Faruk Çelik'in görevden alınmasından 9 ay sonra TRT'de yayınlanan Payitaht dizisindeki bir sahneye olan kırgınlığıydı. 24 Kasım 2015'te Gıda Tarım Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Faruk Çelik, 19 Temmuz 2017'de görevden alındı. Faruk Çelik'in görevden alınmasından tam 9 ay sonra 28 Nisan 2018'de TRT'de yayınlanan Payitaht dizisinin 48. bölümünde ilginç bir bölüm yer aldı.



Dizide Osmanlı’da et fiyatları konu alınıyordu. II. Abdulhamid, huzuruna "Kasap Loncası Başkanı/Bakanı" ve eti ucuza satan "Cömert Çiftlik Sahibi Etçi Faruk"u çağırıyordu. Pahalı etin nedeninin sorduğunda aldığı “hayvan varlığını artırmak” yanıtından memnun olmayan Abdulhamid, "kasap loncası bakanı"nın istifasını isterken, çiftlik sahibi Faruk’u onun koltuğuna oturtmaya karar veriyordu. Abdulhamid, söz konusu sahnede ailesiyle görünen lonca başkanına da “Loncanın başına siz geçeceksiniz lakin evvela 'nam'ınızı duyurmanız gerek" ifadelerini kullanıyordu. Sahneyi ilginç kılansa “lonca başkanı/bakanı”nın kellesini alan çiftlik sahibini oynayan oyuncunun, Namet’in sahibi Faruk Kayar olmasıydı.



"Her alanda lobi var"

Faruk Çelik, Aytunç Erkin ile yaptığı söyleşide et lobilerinin varlığını ve TRT'de yayınlanan Payitaht dizisindeki bu sahneye olan kırgınlığını "Açın Payitaht dizini izleyin. Kırgınım... TRT'de yayınlandı biliyorsunuz. Orada göreceksiniz. Et lobisinden birisi o dizide oynadı. Şunu söylüyorum: Her alanda lobi var! İlaç sektöründe de aynı! İthalata dayalı anlayışı savunan bir yapı var. Bizim yapmamız gereken bunu kırmak, üretimi teşvik etmekti. Yapmaya çalıştık ama ömrümüz yettiği kadar. Anlatacak çok şey var. İthat lobilerinin işi bu. 'Hazır var. Ne gerek var. Daha uygun getiririz' diyorlar ama uzun vadede daha pahalıya patlıyor." sözleriyle ifade etti.