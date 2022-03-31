BIST 2.230
DOLAR 14,66
EURO 16,40
ALTIN 908,42
GÜNCEL

Survivor All Star 2022'de Yasin Obuz elendi Hikmet Tuğsuz güldü Nisa Bölükbaşı ağladı

Survivor All Star 222'de bu haftanın elenen ismi Yasin Obuz oldu. Sıklıkla kavga ettiği ve eleme potasında beraber oturduğu Hikmet Tuğsuz ise Yasin'in elenmesine gülerken, Nisa gözyaşlarına boğuldu.

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa ve Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! 'Allahın sopası yok' diyen Özgür Demirtaş ekonomiyi eleştirdi: Üstüme binlerce...
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! 'Allahın sopası yok' diyen Özgür Demirtaş ekonomiyi eleştirdi: Üstüme binlerce...
CHP'li başkan Hasan Akgün'den Avrupa Konseyi'nde HDP'ye tokat gibi sözler! Üyeler şaştı kaldı HDP tepkili
CHP'li başkan Hasan Akgün'den Avrupa Konseyi'nde HDP'ye tokat gibi sözler! Üyeler şaştı kaldı HDP tepkili
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 1. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 1. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 89. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 89. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 41. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 41. bölüm fragmanı
Kahramanmaraşlı vatandaştan CHP'li Öztrak'a tepki
Kahramanmaraşlı vatandaştan CHP'li Öztrak'a tepki
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Adam doğru söylüyor dersiniz! Hulki Cevizoğlu garanti dedi bomba Erdoğan kehaneti
Adam doğru söylüyor dersiniz! Hulki Cevizoğlu garanti dedi bomba Erdoğan kehaneti
Karabük'te okula giden kız çocuğu hayatının şokunu yaşadı! Duvardan atlayarak kaçtı
Karabük'te okula giden kız çocuğu hayatının şokunu yaşadı! Duvardan atlayarak kaçtı