Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!

Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Mütevazi evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bıçaklı saldırıya uğradığını anlatarak isyan etti. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, gözyaşları içinde çektiği videoda "Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim.

Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil" dedi.