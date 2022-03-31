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Kemal Sunal filmi gerçek oldu! 'Allahın sopası yok' diyen Özgür Demirtaş ekonomiyi eleştirdi: Üstüme binlerce...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümetin uyguladığı ekonomi politikasını bu defa Kemal Sunal filmleriyle eleştirdi. Çeyrek lahana satılmaya başlandığını kaydeden Demirtaş, "Geçmişle dalga geçmemek lazımdı. Keser ve Sap... Kimse kınadığını kendi yaşamadan ölmeyecek" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, vatandaşın yaşadığı derin geçim sıkıntısını ve uygulanan yeni ekonomik programa ilişkin eleştirilerini bu defa Kemal Sunal filmleri üzerinden verdi. İlk olarak manav tezgahında çeyrek lahana satılmaya başlandığını gösteren bir fotoğraf paylaşan Prof. Dr. Demirtaş "Geçmişle dalga geçmemek lazımdı. Keser ve Sap… Bundan 1-2 yıl önce bir yerde tane ile domates satıldığını gösteren bir görsel bulup paylaşmıştım. Üstüme binlerce AKTROL bozuntusu saldırmışlardı. Allah’ın sopası yok. Çeyrek lahana ile bence döngü tamamlandı. Çok üzücü gerçekten. Kimse kınadığını kendi de yaşamadan ölmeyecek” dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, değerlendirmesini iki Kemal Sunal filminden iki sahneyle destekledi. Demirtaş’ın paylaştığı “Tokatçı” filminden alınan sahnede, Kemal Sunal’ın canlandırdığı Osman karakteri fırıncıdan ekmek almaya gidiyor. Ama parasının yetmeyeceğini anlayınca önce yarım, sonra çeyrek ekmek istiyor ancak parası yine yetmiyor ve ekmek alamadan fırından çıkıyor. 

3 bin yılda çocuklarına bisiklet alabilecek
Daha sonra Kemal Sunal’ın “Atla Gel Şaban” filminden bir sahne paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, “Yaa işte bilimden saparsanız, uyaran teknik insanları dinlemek yerine trollere yem yaparsanız…“ ifadelerini kullandı. Sahnede Niyazi karakterini canlandıran Kemal Sunal, bakkal, manav, kasap, oduncu ve faturalardan sonra maaşından ayırabildiği parayla ancak 3 bin yılda çocuklarına bisiklet alabileceğini söylüyor.

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