BIST 2.230
DOLAR 14,65
EURO 16,37
ALTIN 910,74
MEDYA

ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 89. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 6 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT 1'in Kara Tahta dizisi 2. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kara Tahta dizisi 2. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 41. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 41. bölüm fragmanı
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz isyan etti!
Karabük'te okula giden kız çocuğu hayatının şokunu yaşadı! Duvardan atlayarak kaçtı
Karabük'te okula giden kız çocuğu hayatının şokunu yaşadı! Duvardan atlayarak kaçtı
İstanbul'da bebeğini çöpe atan anneden korkunç sözler! 'Eşim bebeği istemediği için...'
İstanbul'da bebeğini çöpe atan anneden korkunç sözler! 'Eşim bebeği istemediği için...'
Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer öldükten sonra istemediği her şeyi saydı
Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer öldükten sonra istemediği her şeyi saydı
Denizli'de inanılmaz anlar! Kadın polis kaputuna çıkarak kaçan otomobili durdurdu
Denizli'de inanılmaz anlar! Kadın polis kaputuna çıkarak kaçan otomobili durdurdu
Müge Anlı Suriyeli gence ayar verdi sosyal medyada viral oldu: Pompalı tüfeğin varsa ülkeni koru
Müge Anlı Suriyeli gence ayar verdi sosyal medyada viral oldu: Pompalı tüfeğin varsa ülkeni koru
İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geldi! GPS cihazı konulan poşet bakın hangi şehirden çıktı
İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geldi! GPS cihazı konulan poşet bakın hangi şehirden çıktı