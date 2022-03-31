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EKONOMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Verimliliğin sesini takip et...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı. Enerji verimliliğinin önemine işaret edilen 40 saniyelik videoya ilişkin Dönmez, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." mesajını paylaştı.

Videoda, düşük enerji tüketimi olan ürünlerin tercih edilmesi, kullanılmayan odalarda ışıkların kapatılması, ürünlerin kullanım sonrası fişten çıkartılması, ortam ısısının bir derece düşürülmesi gibi verimliliği artıracak önerilere yer verildi.

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