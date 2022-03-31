BIST 2.227
DOLAR 14,67
EURO 16,30
ALTIN 909,05
YEREL

Bursa'daki silahlı magandanın pişkinliği pes dedirtti! Polisin sorusuna yanıtı olay oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde rastgele etrafa ateş açan şüpheliler yakalandı. Polis 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, "Gençlerin hevesine karışmayın'' dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı. Şüphelilerin rahat tavırlar içinde etrafa ateş açmaları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheliler Can K.(21) ve S. E.(16) suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Sorgulamanın ardından 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Can K., neden ateş ettiniz? sorusuna "Gençlerin heveslerine karışmayın" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da kontrolden çıkan TIR üst geçide çarptı! Şoför feci şekilde öldü: İşte o anlar...
Tekirdağ'da kontrolden çıkan TIR üst geçide çarptı! Şoför feci şekilde öldü: İşte o anlar...
İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geliyor! Londrada çöpe yerleştirilen GPS cihazı Anada'ya kadar geldi
İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geliyor! Londrada çöpe yerleştirilen GPS cihazı Anada'ya kadar geldi
'Payitaht Abdülhamid'teki sahneye kırgınım' diyen Faruk Çelik sessizliğini bozdu! O şirket sahibi bakanın kellesini almıştı
'Payitaht Abdülhamid'teki sahneye kırgınım' diyen Faruk Çelik sessizliğini bozdu! O şirket sahibi bakanın kellesini almıştı
3 kadın feci şekilde can verdi! Adana'daki korkunç kazada inanılmaz kurtuluşun görüntüsü çıktı
3 kadın feci şekilde can verdi! Adana'daki korkunç kazada inanılmaz kurtuluşun görüntüsü çıktı
Survivor All Star 2022'de Yasin Obuz elendi Hikmet Tuğsuz güldü Nisa Bölükbaşı ağladı
Survivor All Star 2022'de Yasin Obuz elendi Hikmet Tuğsuz güldü Nisa Bölükbaşı ağladı
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! 'Allahın sopası yok' diyen Özgür Demirtaş ekonomiyi eleştirdi: Üstüme binlerce...
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! 'Allahın sopası yok' diyen Özgür Demirtaş ekonomiyi eleştirdi: Üstüme binlerce...
CHP'li başkan Hasan Akgün'den Avrupa Konseyi'nde HDP'ye tokat gibi sözler! Üyeler şaştı kaldı HDP tepkili
CHP'li başkan Hasan Akgün'den Avrupa Konseyi'nde HDP'ye tokat gibi sözler! Üyeler şaştı kaldı HDP tepkili
Hatay'da futbol maçında ortalık karıştı! Yumruklarla birbirine girdiler
Hatay'da futbol maçında ortalık karıştı! Yumruklarla birbirine girdiler
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 1. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 1. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 89. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 89. bölüm fragmanı