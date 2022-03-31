İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geliyor! Londrada çöpe yerleştirilen GPS cihazı Anada'ya kadar geldi

TÜRKİYE Avrupa'nın çöpünü alıyor. Bloomberg için çalışan gazeteci Kit Chellel, Londra'daki 3 ayrı plastik çöp poşetinin içine GPS cihazı yerleştirdi. Çöpün 3 bin 200 kilometre yol yaptıktan sonra Adana'ya geldiğini tespit etti. O anları kamera karşısında anlattı. İngiltere'nin 2020 yılında günlük ortalama 575 ton atığı Türkiye'ye gönderdiği tahmin ediliyor.

Gazeteci Kit Chellel, Bloomberg'teki yazısında Londra'dan yola çıkan plastik çöpün 3 bin 200 kilometre kat ederek Adana kıyılarına vardığını yazdı. Chellel, Londra'daki üç plastik çöp poşetinin içine GPS cihazları yerleştirdi. Cihazların rotasını takip eden Chellel, bir poşetin Londra'da kaldığını, diğer iki poşetin de İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya üzerinden Adana'ya geldiğini ortaya çıkardı.

Bir poşetin 3200 kilometrelik yolculuğu

Chellel, Bloomberg’de dün yayınlanan "Bir poşetin 3200 kilometrelik yolculuğu, geri dönüşümle ilgili karmaşık gerçeği ortaya koyuyor" başlıklı yazısında plastik çöplerin yolculuğunu anlattı. Konuyla ilgili bilgi veren videosunda Cheller, plastik çöplerin nasıl dağıldığını şöyle anlattı: "Üç TESCO geri dönüşüm kutusuna 3 adet GPS cihazı yerleştirdim. 3-4 gün içinde yerleri değişmeye başladı ve kamyonları takip etmeye başladım."

Bir cihaz Londra'da kaldı 2'si Hollanda, Almanya ve Polonyadan geçip...

Cihazlardan biri Londra'nın doğusuna gitti. Thames Nehri'nin kenarında kayboldu. Ama diğer ikisi belirgin bir güzergâhı izledi. Önce Londra çevresindeki TESCO Lojistik Merkezi'ne gittiler. Sonra her ikisi de aynı limana doğru yola çıktı. Bir sonraki adımda Hollanda'ya geçtiklerini gördüm. Hollanda'da çok kalmadılar. Alman karayolu ile 12-24 saat arasında Almanya'yı terk ettiler. Daha sonra Polonya sınırını geçtiler."

2 GSP cihazının son durağı Adana oldu

"Her iki cihaz da farklı günlerde aynı noktada buluştu. Burası EUROKEY'e ait Zielona Gora'daki tesis. Cihaz bir süre burada kalmaya devam etti. Polonya'dan Londra'ya geri döndüğümde cihazın yerinin bir anda değişmiş olduğunu fark ettim. Yeni konumunun Adana'da bir sanayi bölgesinde olduğunu gördüm."

Gazetecilere oraya gönderdim ve gördüm ki...

"Civarında tespit edebildiğimiz bir geri dönüşüm tesisi yoktu. Alana bakmaları için gazetecileri gönderdik. Deponun dışarısında yığılmış tonlarca Avrupa çöpü buldular. Burası bir geri dönüşüm tesisi değildi. Başka yere boşaltılmak üzere bekliyorlardı."