Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin sahnede şarkı söylerken pantolonu patladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin sahnede bir anda pantolonu patladı. Pantolona yapılan müdahale ise yırtılma şokunun önüne geçti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin sahnede şarkı söylediği sırada pantolonu patladı. Perry'nin yırtılan pantolonuna bant yapıştırılırken, bu sırada konukların da kendilerini gülmekten alamadıkları görüldü.

Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu programda küçük bir kaza atlattı.

Canlı yayında pantolonu bantladılar

Şarkı söylediği sırada değişik hareketler yapan ünlü şarkıcının bir anda pantolonu yırtıldı. İç çamaşırı görünen Katy Perry'e jüri arkadaşları yardım etti. Katy Perry'in pantolonunun yırtılan yeri canlı yayında bantlandı.



Bu sırada kendilerini tutamayan konukların da kahkaha attıkları görüldü. Profesyonelliğini konuşturan Katy Perry, bir süre sonra şarkısına kaldığı yerden devam etti.