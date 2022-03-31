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İklim elçisi seçilen Beren Saat'in sözleri törene damga vurdu!

Beren Saat ve Kenan Doğulu, Ankara'da düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda İklim Elçisi seçildi. Plaketi aldıktan sonra konuşma yapan Saat, eğitim sistemi, başörtüsü ve siyaset hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başkentte düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat'e, "İklim Elçisi" plaketi verildi. Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Saat, konuşmasıyla da sosyal medyada adından söz ettirdi. "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat şunları söyledi:

"Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde 'yüzümüzü hep Batı'ya döndük şimdi birazcık da Doğu'ya bakalım' denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor."

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