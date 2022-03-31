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Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu'nu neden biçti?

Meral Akşener beklenen operasyonu yaptı... A Takımı'nda değişikliğe gitti...

Gittiği her yerde İYİ Parti'yi hakkıyla temsil eden Yavuz Ağıralioğlu, A Takımı'ndan çıkarıldı... "Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyleyen bir parti mi meşru bir parti" diyerek HDP'ye tavrını açık açık ortaya koymuş ve herkes ayakta alkışlamıştı... Ama o Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener tarafından kadro dışı bırakıldı... Meral Akşener dün Meclis Kürsüsü'nde ne diyordu?.. "Müstakbel Başbakanı olarak söz veriyorum" diyordu... Meral Hanım, "PKK terör örgütüne, onların yandaşlarına, onların destekçilerine siyasi anlamda kan kusturan Yavuz Ağıralioğlu'nu uzaklaştırarak, onu uzaklaştırarak mı sen Başbakan olacaksın?..

Kandil'deki teröristlerin dostu Pervin Buldan'ın desteğiyle mi sen Başbakan olacaksın Meral Hanım... Parti liderleri yıldızı parlayan, öne çıkan isimleri biçerler... Geçmişte Tansu Çiller, Mehmet Ağar'ı kenara itmişti... Çiller'in o hatası DYP'yi baraj altında bıraktı... Ama sonunda ne oldu?.. Çiller siyasetin dışında kaldı, Mehmet Ağar dönüp o DYP'nin başına geçti...

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