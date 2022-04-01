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POLİTİKA

CHP'li Başkan'dan skandal paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrasında karşılıyoruz

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu’nun Ramazan ayına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Vedat Avcu, skandal videosunda, mübarek ramazan ayına rakı sofrası kurarak karşıladığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, Ramazan ayına bir gün kala büyük bir skandala imza attı, tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, mübarek ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladığını söyleyen Avcu, "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi. CHP'li Vedat Avcu'nun paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

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