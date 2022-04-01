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MEDYA

FOX'un Mahkum dizisi 16. bölüm fragmanı

Mahkum dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Mahkum 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı FOX'ta...

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut, bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

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