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POLİTİKA

Ayhan Bilgen: HDP'nin hülle partisi değiliz

TÜRKİYE'nin Sesi Partisi (SESPARTİ) Kurucu Başkanı Ayhan Bilgen, "HDP'nin hülle partisi değiliz" diye konuştu.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ayhan Bilgen'in kuruculuğunu yaptığı Türkiye'nin Sesi Partisinin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi.

Partinin kurulduğu gün TELE1 ekranlarında Enver Aysever'in sunduğu Ayrıntılar'a konuk olan Ayhan Bilgen, merak edilenleri anlattı.

Ayserver'in sorularını yanıtlayan Bilgen, "HDP'nin hülle partisi değiliz" diye konuştu.

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