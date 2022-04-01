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Ümit Özdağ ile Enver Aysever canlı yayında birbirine girdi! 'Siz çiçek böcek devam edin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TELE 1 canlı yayınında Enver Aysever'in konuğu oldu. İki isim Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda sert bir polemiğe girdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tele1'de Enver Aysever'in Ayrıntılar programının konuğu oldu. Programda 'Suriyelileri topraklarına göndereceğiz' diyen Özdağ ile Aysever arasında 'romantizm' atışması yaşandı. Özdağ, Aysever'e " Sizin romantizminizle devlet yönetemeyiz, siz çiçek böcek devam edin" diye çıkıştı.

Tele1'de Enver Aysever'in Ayrıntılar programında “Suriyeliler burada kalırsa milyonlarca Türk çocuğunun travması olacak" diyen Özdağ'a “Çocukların milliyeti olur mu?” diyen Aysever, Özdağ'dan "Siz çok romantiksiniz" yanıtını aldı. Özdağ, Aysever'e “Siz çok romantiksiniz, sizin romantizminizle devlet yönetemeyiz. Siz çiçek, böcek devam edin” derken Aysever ise "Suriyelileri davul zurna ile göndereceğiz diyorsunuz. Keşke öyle olsa. O zaman ben romantik oluyorum siz olmuyorsunuz. Ben romantiğim siz gerçekçisiniz öyle mi" diye konuştu. 

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