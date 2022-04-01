Büyük panik! Orman yanıyor alevler lodosun etkisi ile yayılıyor

BURSA'dan son gelen haber yürekleri ağza getirdi. Nilüfer ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler lodosun etkili ile yayılırken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgeden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözle müdahaleye başladı.



Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.