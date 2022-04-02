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Karlar suyu alarmı! Sular yükseldi Kastamonu ile Sinop'u bağlayan 4 köprüyü yıktı geçti

Yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla kar sularının erimesi korkusu sardı. Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı.

KASTAMONU’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü.

Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.

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