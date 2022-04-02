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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit edip akaryakıt istasyonuna gitti! Benzin alınca olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek benzin istasyonuna giden genç fenomen sosyal medyada olay oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini başarılı bir şekilde taklit eden ve sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya, şimdi de akaryakıt fiyatlarına dikkat çektiği video ile gündem oldu. Zamlara dikkat çekmek için akaryakıt istasyonuna giden Nahya, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek pompacıdan araca 50 TL'lik yakıt koymasını istiyor. İşte ne oluyorsa bu andan sonra oluyor.

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