Aşk Mantık İntikam oyuncusu Burak Yörük trafikte terör estirdi! İETT şoförüne saldırdı: İşte o anlar...

Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncusu Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Olay yerine gelen polisler, ünlü oyuncuyu güçlükle sakinleştirip, aracına bindirdi. O anlar kameralara böyle yansıdı

'Baraj', '4N1K', '20 Dakika' ve 'Ben Onu Çok Sevdim' gibi birçok projede yer alan Burak Yörük (26), trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan ünlü oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı.



Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti. Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.



Burak Yörük kimdir?

26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı "Biz Boşanıyoruz" ile yaşadı. Ardından "4N1K 2" ve "4N1K" sinema filmlerinde rol aldı. Daha sonra da Baraj"da başrol oynadı.