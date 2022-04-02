Konserde kendinden geçen Gülşen twerk yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserindeki dansıyla da adından söz ettirdi. Renkli pantolonu ve büstiyer ile sahneye çıkan Gülşen, twerk yaptı.

Pop müziğinin başarılı sanatçılarından Gülşen, son aylarda sahne kıyafeti ve Lolipop isimli şarkısıyla gündemden düşmüyor. Yoğun bir konser maratonu bulunan Gülşen, önceki akşam da sahne aldı. Kusursuz fiziği ve kıyafet tercihlerinin yanı sıra zaman zaman danslarıyla da konuşulan Gülşen, son konserinde twerk olarak bilinen kalça dansı yaptı. Gülşen'in kıvrak dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.



Her yaptığıyla konuşulan Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde erkek arkadaşının kucağına oturdu. Görüntülerin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından konuşan Gülşen, "En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum" dedi.