BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
MEDYA

Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu

Habertürk canlı yayınlarında duyulan tuhaf seslere yenisi eklendi. Programın bir bölümünde kimden çıktığı bilinmeyen ses sosyal medyada viral oldu.

Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.

Moderatör Hülya Hökenek'in sunduğu Ersan Şen, Cem Küçük, Faruk Aksoy, Kemal Öztürk ve Ali Haydar'ın konuk olduğu programın bir bölümünde çıkan ses, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin Twitter'da çok sayıda yorum ve espri yapıldı.

Daha önce iki vaka daha yaşanmıştı
12 Nisan 2020 tarihinde Habertürk ekranlarında Süleyman Soylu'nun istifa kararı konuşulurken ilginç bir olay yaşanmıştı. Program canlı yayınlanırken bir anda osuruk sesi gelmişti. Veyis Ateş'in sunuculuğunda ekranlara gelen programa Nedim Şener, Gürkan Hacır, Adil Gür ve Mete Yarar konuk olmuştu. 

21 Mayıs 2020'de Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programda ikinci osuruk vakası yaşanmıştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal konuk olmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit edip akaryakıt istasyonuna gitti! Benzin alınca olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit edip akaryakıt istasyonuna gitti! Benzin alınca olanlar oldu
Aşk Mantık İntikam oyuncusu Burak Yörük trafikte terör estirdi! İETT şoförüne saldırdı: İşte o anlar...
Aşk Mantık İntikam oyuncusu Burak Yörük trafikte terör estirdi! İETT şoförüne saldırdı: İşte o anlar...
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Muharrem İnce market alışverişi yaptı 1447 lira tuttu: Market arabası deyip geçmeyin!
Muharrem İnce market alışverişi yaptı 1447 lira tuttu: Market arabası deyip geçmeyin!
Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Büyük panik! Orman yanıyor alevler lodosun etkisi ile yayılıyor
Büyük panik! Orman yanıyor alevler lodosun etkisi ile yayılıyor
Yeşim Salkım fena küplere bindi! 'Geri zekalılar' deyip demediğini bırakmadı
Yeşim Salkım fena küplere bindi! 'Geri zekalılar' deyip demediğini bırakmadı
Yolcuyla tartışan şoförün sözleri video sosyal medyada viral oldu
Yolcuyla tartışan şoförün sözleri video sosyal medyada viral oldu
Rusya-Ukrayna savaşının seyri değiştiren saldırı! Ukrayna, Rusya'yı kendi toprağında vurdu
Rusya-Ukrayna savaşının seyri değiştiren saldırı! Ukrayna, Rusya'yı kendi toprağında vurdu
Ümit Özdağ ile Enver Aysever canlı yayında birbirine girdi! 'Siz çiçek böcek devam edin'
Ümit Özdağ ile Enver Aysever canlı yayında birbirine girdi! 'Siz çiçek böcek devam edin'