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Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; alışılanın aksine hybrid makam aracı kullanıyor, iftar programına tramvayla gidiyor

Devlet adamlarının yaptıkları işler kadar kullandıkları makam araçları, yolculuk yapma şekilleri de iyi veya kötü her zaman merak edilir, dikkat çeker. Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın büyük motorlu Alman üretimi Mercedes yerine Türkiye'de üretilen hybrid Toyota makam aracına geçtiği görüldü

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