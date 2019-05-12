Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

Devlet adamlarının yaptıkları işler kadar kullandıkları makam araçları, yolculuk yapma şekilleri de iyi veya kötü her zaman merak edilir, dikkat çeker. Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın büyük motorlu Alman üretimi Mercedes yerine Türkiye'de üretilen hybrid Toyota makam aracına geçtiği görüldü