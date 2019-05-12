Semih Özsoy: Rize'nin hakkı yendi

"20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un her fırsatta temiz futbol vurgusu yaptığına dikkat çeken Özsoy, "Kapkara bir gece. Türk futbolu için utanç gecesi. Ama bu bugünün sonucunda değil. Başkanımız Ali Koç bütün demeçlerinde bunu söyledi. Temiz futbol, arınmış futbol bu böyle gitmez dedik. 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu. Dünya, Türkiye gördü. 17 takımın nasıl emeğinin çalındığını gördük. Utanç verici. Biz çok pozisyonlar, maçlar konuştuk ama inanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bir gelenekti 2011'de konuşacağız dediler şampiyon olduktan sonra vazgeçtiler. Abdurrahim bey şampiyon olursa konuşmayacaktır. Olurlar mı bilemem ama olmamaları için hiçbir sebep yok, olmaları için itilen bir güç var. 20 yıllık süreç içerisinde şampiyonluk posterlerinde gördüklerimiz vardı. Fenerbahçe liderliğinde bir fikirde buluşup ilerde temiz futbol adına neler yapabiliriz? Bugün Başakşehir'e, Beşiktaş'a oluyor. Birilerinin olması istenmiyor ama bir takımın şampiyon olması isteniyor" ifadelerini kullandı.