Adalet Bakanı Gül: "YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Hukuk devletinin olmazsa olmazıdır"

Bakan Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.

"İtibar cellatlığına dönüştüremezsiniz"

Gül, "Elbette eleştiriler olabilir. Ama bu eleştirileri bir YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun YSK üye isimlerini sayması

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: İsimlerini okunarak, yüksek mahkeme üyelerini tahkir etmek, tezhif etmeye yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna da asla yakışmayan bir tavırdır.