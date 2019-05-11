Afili Aşk'ın tanıtım klibi 4 milyon kez izlendi

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Afili Aşk” yakında başlıyor. Başrol oyuncusu Burcu Özberk’in yorumladığı, diziyle aynı adı taşıyan şarkı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

Özberk’in rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’la kamera karşısına geçtiği “Afili Aşk” klibi sosyal medya ve internette yayınlandı. Klip bir hafta içinde 4 milyon kez izlendi, hakkında binlerce yorum yazıldı.

Çok yakında Kanal D’de başlayacak dizi, Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra yaşadıklarını konu alıyor.