MEDYA

Afili Aşk'ın tanıtım klibi 4 milyon kez izlendi

Kanal D’nin yeni dizisi “Afili Aşk”, daha seyirciyle buluşmadan milyonlara ulaştı. Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizinin tanıtım klibi, internet ortamında bir haftada 4 milyon kez izlendi.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Afili Aşk” yakında başlıyor. Başrol oyuncusu Burcu Özberk’in yorumladığı, diziyle aynı adı taşıyan şarkı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

Özberk’in rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’la kamera karşısına geçtiği “Afili Aşk” klibi sosyal medya ve internette yayınlandı. Klip bir hafta içinde 4 milyon kez izlendi, hakkında binlerce yorum yazıldı.

Çok yakında Kanal D’de başlayacak dizi, Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra yaşadıklarını konu alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaraylı futbolcunun ayağı kırıldı!
Galatasaraylı futbolcunun ayağı kırıldı!
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Bakan Ziya Selçuk programa bastonla geldi sebebi ise...
Bakan Ziya Selçuk programa bastonla geldi sebebi ise...
Babasının istismarına uğrayan kız çocuğundan dehşet veren ifadeler
Babasının istismarına uğrayan kız çocuğundan dehşet veren ifadeler
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz'dan anlamlı cevap!
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz'dan anlamlı cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul parti teşkilatında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul parti teşkilatında kritik toplantı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan başkanlığında İBB seçimine ilişkin toplantı gerçekleştiriliyor
Erdoğan başkanlığında İBB seçimine ilişkin toplantı gerçekleştiriliyor
Kural ihlali yapan sürücüye baltalı saldırı
Kural ihlali yapan sürücüye baltalı saldırı
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Arjantin’de milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada
Arjantin’de milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor
Payitaht Abdülhamid 86. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 86. bölüm fragmanı
Hayri Kozak'ın "Tanrı, Ekrem İmamoğlu’nu bize bağışladı"
Hayri Kozak'ın "Tanrı, Ekrem İmamoğlu’nu bize bağışladı"
Kadın 62. bölüm fragmanı
Kadın 62. bölüm fragmanı