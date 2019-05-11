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Yavru kedilere annelik yapan sevimli tavuk

Yavru kedilere annelik yapan sevimli tavuk ilginç görüntü oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenlerin içini ısıttı.

Sosyal medyada yayılan bir tavuğun görüntüsü izleyenlerin içini ısıttı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen bu videoda sanki civcivleri korur gibi yavru kedileri koruyan tavuk izleyenleri güldürdü.

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