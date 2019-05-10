DÜNYA

Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu

ABD'de yaşanan bir yılan saldırısının görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Eve girmek için perdeyi açıp kapıya giden adam, bir anda yılanın saldırına uğradı. İşte o görüntü.

ABD'de bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde komşusunun ziyaret ederken eve girmek için kapıyı açan adam, tam o sırada ortaya çıkan yılanın saldırısına uğradı.

Oklahoma'da meydana gelen ilginç olay kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu, yılanın ise zehirsiz olduğu belirtildi.

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