Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu
ABD'de yaşanan bir yılan saldırısının görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Eve girmek için perdeyi açıp kapıya giden adam, bir anda yılanın saldırına uğradı. İşte o görüntü.
ABD'de bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde komşusunun ziyaret ederken eve girmek için kapıyı açan adam, tam o sırada ortaya çıkan yılanın saldırısına uğradı.
Oklahoma'da meydana gelen ilginç olay kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu, yılanın ise zehirsiz olduğu belirtildi.