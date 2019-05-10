Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu

ABD'de bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde komşusunun ziyaret ederken eve girmek için kapıyı açan adam, tam o sırada ortaya çıkan yılanın saldırısına uğradı.

Oklahoma'da meydana gelen ilginç olay kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu, yılanın ise zehirsiz olduğu belirtildi.